Open Space for Open Minds: laboratori, aree studio e spazi per i giovani alla ‘Sala Gatti’ di Torvaianica

Uno spazio polivalente con aree studio e laboratori dove realizzare iniziative ludico-formativo-culturali per i cittadini.

Nascerà a Torvajanica, nella Sala Gatti, un locale di proprietà comunale concesso in comodato d’uso gratuito per due anni tramite avviso pubblico all’Associazione Temporanea di Scopo “Spazio Vivo”, formata dall’Associazione Chiara e Francesco e dalla Lega Navale Italiana, sezione di Pomezia. Due enti che da anni operano sul territorio, realizzando progetti di inclusione sociale in grado di produrre risposte socialmente utili e funzionali.

Un progetto al servizio di tutti, soprattutto dei più giovani, un luogo in grado di accogliere, far crescere e dare supporto, proporre itinerari culturali, laboratori formativi, sviluppare la creatività, rendere concrete esperienze e collaborazione. Previsti, tra l’altro, mostre, eventi a tema su ambiente, storia, natura, corsi di fotografia, di restauro, incontri con gli autori di libri, spettacoli teatrali e una sezione tecnologie innovative.

L’obiettivo è offrire un servizio adeguato ai bisogni della persona, tramite la realizzazione di un Open space multimediale e polifunzionale, innovativo, al passo con i tempi e che contribuisca al contenimento dell’emarginazione e dell’esclusione sociale.