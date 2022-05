Pomezia: 4 milioni di euro per rifare il ‘look’ alla scuola di Martin Pescatore

Il Comune di Pomezia si aggiudica il primo finanziamento per la scuola e l’edilizia scolastica previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 4 milioni di euro per la scuola primaria in via Torralba a Martin Pescatore. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio scolastico, con 10 classi, spazio mensa e area per le attività ludico-motorie.

Finanziamento da 4 milioni di euro per la scuola primaria di via Torralba

Un intervento che interesserà circa 300 studenti e che è solo uno dei progetti presentati dall’Amministrazione per i finanziamenti previsti dal PNRR in ambito di edilizia scolastica.

Negli ultimi quattro anni Pomezia ha ottenuto più di 100 milioni di euro da bandi pubblici europei, ministeriali e regionali e ne ha richiesti già oltre 70 per progetti legati all’edilizia scolastica, all’ambiente, allo sport e ai piani urbani integrati.