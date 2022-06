Pomezia Calcio, domani i play off per l’accesso in Serie D: cambiamenti nella viabilità

Il Pomezia Calcio è ad un passo dalla serie D e si prepara ad affrontare l’U.S Livorno per la finale dei play off. Tutti i tifosi della squadra pometina si stanno preparando per il grande match di domani. Anche il Comune di Pomezia, in occasione dell’incontro calcistico, ha diramato un comunicato ufficiale, in particolar modo riguardo le disposizioni sulla viabilità .

Nel comunicato, pubblicato anche sulla pagina facebook ufficiale del Comune, li legge:

«Si avvisa la cittadinanza – annuncia l’Amministrazione Comunale – che in occasione dell’incontro di calcio tra Pomezia Calcio e U.S. Livorno, finale play off valevole per l’accesso in serie D in programma domenica 19 giugno alle ore 16:30 presso lo stadio Comunale di Pomezia, il transito veicolare subirà la seguenti limitazioni:

– divieto temporaneo di transito e sosta su Via Matteotti ambo i lati nel tratto compreso via Varrone e via Mazzini, su Via Mazzini nel tratto compreso tra via Cavour e via Matteotti;