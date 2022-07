Pomezia, inaugurata ‘Endopank’: la panchina gialla per l’endometriosi

Pomezia. Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha partecipato all’inaugurazione della “Endopank”, la nuova panchina gialla in via Augusto Imperatore, promossa dall’Associazione “La voce di una è la voce di tutte odv” organizzazione no profit di volontariato per le donne affette da endometriosi.

Pomezia, l’inaugurazione di Endopank e la conferenza

L’inaugurazione della 107esima Endopank d’Italia è stata preceduta da una conferenza tenutasi nell’Aula Consiliare della sede comunale in cui oltre ad essere esposti i numeri dell’endometriosi in Italia, sono state illustrate le attività di informazione e sensibilizzazione che le associazioni svolgono quotidianamente sui territori.

Il commento del sindaco

“Sposiamo con entusiasmo iniziative come questa, volte a sensibilizzare la cittadinanza a promuovere reali condizioni di pari opportunità nella vita di tutti i giorni e a tutti i livelli per le donne che sono affette da questa malattia– dichiara il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Sediamoci sul giallo e accendiamo i riflettori sull’endometriosi”

Le parole dell’Assessora Delvecchio

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessora ai Servizi Sociali Miriam Delvecchio e la Presidente della Commissione consiliare Scuola e Servizi alla Persona Luisa Navisse.

“L’endometriosi è una malattia silenziosa che colpisce più di 176 milioni di donne nel mondo, di cui tre milioni in Italia. – sottolinea l’Assessora ai servizi Sociali Miriam Delvecchio – Una patologia che compromette la qualità della vita delle pazienti che soffrono anche della limitata consapevolezza che comporta gravi ritardi diagnostici”.