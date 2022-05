Pomezia, inaugurata oggi via Armando Veneziani (FOTO)

Pomezia. Inaugurata via Armando Veneziani. Una bella novità per la città che da oggi potrà vantare un nuovo, prezioso collegamento tra via Spaventa e via dei Castelli Romani.

Pomezia, aperta al traffico la strada intitolata ad Armando Veneziani

È stata aperta al traffico la nuova strada che collega via dei Castelli Romani con via Spaventa. Intitolata ad Armando Veneziani — lungimirante imprenditore che Pomezia ricorda per aver investito molto in Città negli anni ’60 e ’70 — la nuova arteria, rientra nel progetto di riqualificazione del Comparto D i cui lavori sono partiti a settembre 2020. La strada decongestionerà il traffico veicolare e risolverà definitivamente la problematica degli allagamenti nella zona del sottopasso di via Spaventa.

Presenti all’inaugurazione sindaco e assessori

Un intervento strategico atteso da anni che, insieme alle due nuove rotatorie che puntiamo a realizzare entro la fine dell’anno in via dei Castelli Romani e al bivio, renderà Pomezia una Città più vivibile e sicura. All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’Assessore Luca Tovalieri e l’Assessora regionale Valentina Corrado.