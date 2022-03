Pomezia: la città celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Si celebra oggi, 21 marzo, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un appuntamento ancora più importante quest’anno, a trent’anni dall’uccisione di Falcone e Borsellino.

“Una giornata che ci ricorda quanto sia importante l’impegno di tutti nel contrasto alle mafie – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Lo slogan di quest’anno ‘Terra mia. Coltura/Cultura’ vuole unire due dimensioni di impegno dalle quali ripartire: prendersi cura della comunità locale e lavorare per promuovere la cultura della legalità, elementi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni e per uno sviluppo sano delle nostre Città. Ci stringiamo oggi in un grande abbraccio ai familiari e agli amici delle vittime innocenti delle mafie”.