Pomezia, nell’estate del 2023 i lavori anti-sismici nella scuola “P.V. Marone”: il progetto

Pomezia. Una bella notizia per l’edificio scolastico P.V. Marone: inizieranno nell’estate 2023 i lavori per il miglioramento anti-sismico dell’edificio di Via della Tecnica che ospita la scuola media P.V. Marone. Le soluzioni previste dal progetto sono state illustrate dall’Amministrazione al Consiglio d’Istituto in un recente incontro.

Al via i lavori anti-sismici nella scuola P.V. Marone: il progetto

Nel dettaglio il progetto, dal valore di circa 4.300.000,00 milioni di euro, prevede interventi strutturali di adeguamento sismico dell’edificio, dell’impianto antincendio di quello di illuminazione e di quello di emergenza, realizzazione del sistema di areazione del teatro, impermeabilizzazione della copertura, sostituzione degli infissi con nuovi anti-sfondamento e ripristino dell’intonaco e della tinteggiatura.