Pomezia, si è conclusa Cibilltà: la campagna contro lo spreco alimentare

Pomezia. Si è conclusa “Cibiltà”, la campagna si sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare. La preziosa iniziativa ha come fine quello di limitare gli sprechi di cibo e non solo nell’ambito domestico.

Usare il cibo civilmente, questo il fine del progetto. Stop dunque agli sprechi alimentari in numerosi ambiti della vita quotidiana, quali ad esempio le mense, il turismo, le scuole o ancora, nel turismo locale.

Pomezia, si è conclusa Cibiltà: il progetto

Cibilità è stata promossa dal Comune di Pomezia, grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale con i fondi della Regione Lazio. Il progetto è stato invece realizzato da Achab group.

Un anno di campagna, articolata in misure e azioni concrete per limitare gli sprechi, promuovendo iniziative di recupero delle eccedenze alimentari da destinare alle famiglie che ne hanno bisogno sul territorio comunale.

85 gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa

L’iniziativa ha visto l’adesione di 85 esercizi commerciali e stabilimenti balneari di Pomezia e Torvajanica, tra chioschi e bar sulla spiaggia, ristoranti, pizzerie e osterie. Non è mancato la consegna di vetrofanie di riconoscimento, materiali informativi bilingue e Family Bag in materiale eco sostenibile per consentire ai clienti di portare a casa eventuali eccedenze di cibo dal ristorante.

Spettacoli teatrali e seminari

Nell’ambito del progetto anche 2 repliche dello monologo teatrale “Evoluzione, riflessioni postume di un australopiteco” e 4 seminari-lezione sullo spettacolo per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

I seminari sono stati un’occasione di confronto tra classi e scuole per riflettere sul nesso “causa-effetto” delle nostre azioni e delle nostre abitudini di consumo sull’ambiente.

Lo showcooking

Durante l’estate pometina 2021 è stato realizzato uno “showcooking”, una dimostrazione pratica di cucina con prodotti di stagione e del territorio, nozioni sulle corrette modalità di conservazione dei cibi per la salute e il risparmio sul bilancio familiare.

Coinvolte anche le scuole

Attivamente coinvolte anche le Scuole. Le scuole primarie nei progetti “Ecopagella online” e “Diario dello spreco alimentare”: 6 scuole, 24 videolezioni in teledidattica, 418 ecopagelle compilate, le prime 3 classi classificate sono state premiate con buoni didattici e tutti gli alunni che hanno partecipato hanno ricevuto un gadget, attestati o sacchetti antispreco in cotone naturale.

Scuole secondarie di primo grado coinvolte nell’attività didattica “Food ecoreporter”: 4 scuole, 22 videolezioni in teledidattica, 2500 giornalini graficati con i lavori dei ragazzi.

Scuole secondarie di secondo grado coinvolte: 6 scuole, 21 classi, 316 alunni hanno giocato attivamente al concorso online “Ecoquiz in missione per il pianeta”, giocando complessivamente 37.718 partite, argomenti trattati: biodiversità, spreco alimentare, rifiuti, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, qualità dell’aria, raee. I primi 3 alunni classificati sono stati premiati con un tablet di ultima generazione a testa.

Cibiltà, oggi la consegna dei premi

In aula consiliare oggi sono stati consegnati i Premi Comunali, dedicati a enti e associazioni di volontariato, GDO, negozi, esercizi turistici, per le attività più virtuose in tema di riduzione degli sprechi alimentari e/o recupero delle eccedenze:

I Premiati:

Nella categoria mense:

-Centro Cottura pasti mensa scuole Gruppo Innova-> consegna eccedenze pane e frutta a CRI;

-Scuola medio grande con mensa- (Pestalozzi Primaria 1)> consegna eccedenze pane e frutta ai Volontari Caritas della Parrocchia San Bonifacio;

-Scuola medio grande con mensa->(San Giovanni Bosco Primaria) consegna eccedenze pane e frutta ai Volontari Caritas della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata.

Nella categoria associazioni:

– CRI Comitato di Pomezia;

– Volontari Caritas della Parrocchia San Bonifacio;

– Volontari Caritas della Parrocchia della Beata Vergine Immacolata.