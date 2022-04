Pomezia, tanti auguri Lavinium! Il Museo civico archeologico compie 17 anni

Si è celebrato ieri giovedi 7 aprile il 17° compleanno del Museo civico archeologico Lavinium. Un anniversario dedicato alla Prof.ssa Maria Fenelli, recentemente scomparsa, docente di Topografia dell’Italia antica e Direttrice della missione archeologica Lavinium.

La dedica alla Professoressa Maria Fenelli

A lei è stata dedicata la sala delle statue Tritonia Virgo, con una targa scoperta dal Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e dalla vice Sindaco Simona Morcellini, insieme al fratello della professoressa: “La statua è entrata nella mia vita la mattina di un sabato di ottobre 1977, quando ne sono emersi dalla terra i primi frammenti, e non ne è più uscita”, leggeranno da oggi tutti i visitatori del Museo.

L’evento

All’evento, che si è svolto in una sala conferenze completamente rinnovata, hanno preso parte Francesca Licordari, Funzionaria e Archeologa SABAP – Area metropolitana di Roma e provincia di Rieti e Alessandro Maria Jaia, Professore di Topografia Antica dell’Università “La Sapienza” di Roma. A fare gli onori di casa la Direttrice scientifica del Museo Lavinium Federica Colaiacomo, che ha ripercorso la storia del Museo e presentato i progetti futuri, volti alla massima fruizione e inclusività dell’esperienza di visita.

Buon Compleanno Museo Lavinium

“La cultura a Pomezia non si è mai fermata e il Museo Lavinium ne è la dimostrazione – ha detto il Sindaco Adriano Zuccalà – Durante la pandemia abbiamo accompagnato virtualmente i visitatori nelle sue affascinanti sale e nell’area archeologica che conserva i XIII altari e l’Heroon di Enea. Oggi vogliamo ripartire da qui per mettere a sistema tutti i siti e le attività culturali del territorio, e inizieremo esponendo i nostri beni archeologici in ogni sede comunale del territorio”.

“Crediamo profondamente che educare all’arte sia educare alla vita – ha aggiunto la vice Sindaco Simona Morcellini – Continueremo a lavorare per occuparci della tutela dell’immenso patrimonio che offre la nostra Città, sviluppando progetti di diffusione e valorizzazione delle attività museali del territorio, e coltivando la salda collaborazione nata in questi anni tra le istituzioni, la ricerca, le associazioni, le scuole e le imprese”.