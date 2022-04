Pomezia, trovata una necropoli di età romana. Zuccalà: ‘Una scoperta eccezionale’

Una necropoli che copre la bellezza di 5 secoli è stata rivenuta a Pomezia. L’incredibile reperto archeologico è stato scoperto durante i lavori di adeguamento di un cavalcavia ferroviario sulla linea Roma-Formia, presso la stazione di Pomezia. La necropoli mostra resti di agglomerati urbani e tombe con resti umani ancora ben conservati; davvero un reperto dall’inestimabile valore storico. In merito al prezioso ritrovamento si è espresso anche il sindaco della città pometina Adriano Zuccalà.

Il commento del sindaco Zuccalà

“Una scoperta eccezionale, che abbiamo avuto modo di ammirare direttamente con i nostri occhi subito dopo il ritrovamento. Voglio ringraziare l’archeologa Francesca Licordari della Soprintendenza ABAP per l’area metropolitana di Roma e Provincia per le indagini e le ricerche portate avanti in questi mesi. Il nostro territorio non finisce mai di stupirci: Pomezia si arricchisce di un patrimonio archeologico importante, che ospiteremo presso il Museo civico archeologico Lavinium e che ci impegneremo a valorizzare e rendere fruibile per tutti”.