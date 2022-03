Pomezia, arriva il ‘Bookcrossing’: la biblioteca comunale apre le sue porte e arriva in tutti i quartieri

Casette di legno nei giardini e scaffali di cartone nei locali pubblici: parte oggi, Giornata nazionale per la promozione della lettura, “Bibliocrossing: prendi un libro, lascia un libro”, progetto di lettura urbana diffusa promosso dal Comune di Pomezia al fine di incoraggiare la lettura e diffondere l’azione culturale e sociale della Biblioteca comunale.

Libri… in circolazione

Il BookCrossing, pratica diffusa in tutto il mondo e già attiva a Pomezia grazie ad associazioni e cittadini attivi, facilita la circolazione dei libri e l’incontro tra questi e le persone, mettendo al centro la lettura come strumento di crescita, formazione e sviluppo di una comunità.

“L’obiettivo è creare una modalità di ‘lettura urbana’ diffusa – spiega la vice Sindaco Simona Morcellini – che, a partire dal ‘sole’ che è il centro culturale della Biblioteca comunale cittadina, possa illuminare l’intera Città con i suoi raggi, allargando le maglie della lettura all’intero territorio, coinvolgendo tutti i quartieri di Pomezia. ‘Lasciare’ un libro, scambiarlo con altri e altre, equivale a creare una comunità di lettori sul territorio, a connetterli attraverso il sistema dello scambio di libri, a creare una grande biblioteca a cielo aperto, dove ogni cittadino è responsabile del proprio bagaglio letterario, delle emozioni che quel libro ha trasmesso, e del desiderio che ha di donarlo e condividerlo”.

“La biblioteca comunale apre le sue porte e arriva in tutti i quartieri – ha detto il Sindaco Adriano Zuccalà in occasione dell’inaugurazione – In questi anni abbiamo investito molto sulla biblioteca comunale, che è oggi non soltanto un’opera d’arte a cielo aperto grazie al grande murale di Agostino Iacurci, ma un punto di riferimento per la cittadinanza, in particolare per gli studenti. Ora vogliamo fare di più, vogliamo portare la biblioteca nei quartieri, nei luoghi di socialità e aggregazione come i giardini pubblici, le scuole e i centri anziani, per permettere a tutti di ‘prendere e lasciare libri’”. All’inaugurazione hanno partecipato gli studenti della scuola dell’infanzia e primaria di Santa Procula.

Si ringraziano gli studenti del liceo Picasso Simone Naticchia e Andrea Depalma per le grafiche.

Bibliocrossing, dove trovare (e lasciare) i libri

Di seguito i punti di Bibliocrossing attivi sul territorio:

Biblioteca comunale (largo Catone)

Delegazione di Torvaianica (piazza Ungheria 10)

Ufficio Anagrafe (piazza San Benedetto)

Uffici comunali Selva dei Pini

Santa Palomba – Roma due: giardini via Fiorucci

Campo Ascolano: parco accanto alla Chiesa

Martin Pescatore: giardini via Vinci

Torvaianica: giardini piazza Italia

Colli di Enea: piazza Sergio Leone

16 Pini: parco pubblico via Afrodite

Torvaianica Alta: parcheggio fronte scuola

Campo Jemini: parco pubblico via delle Campanule/via dei Fiordalisi

Castagnetta: parcheggio accanto alla scuola

Santa Procula: piazza Araldo di Crollalanza

Nuova Lavinium: parco Falcone via Alcide De Gasperi

Selva dei Pini: parco pubblico