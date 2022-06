Pomezia, buoni spesa per l’Emergenza Covid: ecco come utilizzarli e dove

Continua l’erogazione dei buoni spesa per l’emergenza Covid a Pomezia. Come fa sapere il Comune, sono 1146 i beneficiari del nuovo avviso per quell’aiuto messo a punto per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore dei cittadini in difficoltà economica. In quest’ultima tornata di voucher, vengono assegnati buoni per circa 200.000 euro.

Dove spendere il bonus spesa a Pomezia

“Sostenere anche sotto il profilo economico chi ha subito le conseguenze della pandemia è una priorità per questa Amministrazione che, fin da subito, si è impegnata per non fare mancare il supporto a quanti si sono trovati in difficoltà – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Da inizio emergenza abbiamo erogato oltre 1.600.000 euro di voucher, per 7600 beneficiari, senza considerare il bonus affitto. Ringrazio l’Assessora ai Servizi Sociali Miriam Delvecchio e gli uffici per il loro lavoro puntuale, portato avanti con rara sensibilità e attenzione”.

“Il nostro impegno a sostegno dei più fragili prosegue ed è costante, con un’attenzione particolare alle famiglie con minori alle quali stiamo destinando aiuti anche per i centri estivi – dichiara l’Assessora ai Servizi Sociali Miriam Delvecchio – Come Comune ci siamo fin da subito prodigati perché gli aiuti economici potessero arrivare immediatamente nelle tasche di chi ne ha più bisogno. È fondamentale continuare a farlo, perché gli effetti economici della pandemia continuano a farsi sentire per le famiglie pometine”.

I buoni spesa possono essere utilizzare per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità e possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio di residenza, quelli che hanno aderito all’avviso. I buoni possono essere spesi dal 27 giugno 2022 ed entro la data perentoria e inderogabile del 30 settembre 2022.

Per consultare l’elenco degli esercizi commerciali e per altre informazioni si può visitare il sito:

www.comune.pomezia.rm.it/erogazioni_buoni_spesa_2022