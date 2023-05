Eleonora Napolitano attacca la candidata sindaco del centrodestra: ‘Felici si sottrae a qualsiasi confronto con la città’

“I confronti tra i candidati alla carica di sindaco di Pomezia vedono un grande assente, la candidata della destra”.

Lo denuncia in un video la candidata sindaca del campo progressista Eleonora Napolitano, commentando a caldo dopo l’iniziativa del comitato di quartiere di via Monachelle.

“Assente. La candidata del centrodestra anche oggi ha comunicato di non poter essere presente al confronto organizzato da un comitato di quartiere della nostra città per un imprevisto.

Mi chiedo: ma se non riesce a confrontarsi ora che è una semplice candidata, come pensa di farlo domani?”

“Facciamo così – aggiunge Eleonora Napolitano lanciando un guanto di sfida alla candidata della destra – siccome a tutti capita di avere impegni o imprevisti, faccio una proposta a Veronica Felici: scegli tu giorno, ora e luogo per un confronto. Sono certa che tutti noi ci saremo”.