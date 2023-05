Elezioni Pomezia, Eleonora Napolitano: “Per Torvaianica serve un’offerta turistica da bandiera blu”

“Dal nostro mare possiamo scrivere un pezzo di futuro della nostra città. Un volano incredibile troppo spesso dimenticato.

L’obiettivo deve essere l’ottenimento della Bandiera Blu: che non significa solamente avere acque perfette e balneabili, ma vuole anche dire offrire ai turisti e residenti una serie di servizi utili, con un certo standard qualitativo, sempre con uno sguardo alle politiche di sviluppo sostenibile e alle iniziative volte all’educazione ambientale”.

Lo dichiara la candidata sindaca del centrosinistra Eleonora Napolitano, che aggiunge: “Il primo compito è riqualificare; il secondo dare servizi all’altezza. Tra i primi interventi da fare ci sono la sistemazione dell’area dei pescatori, sempre costretti a lavorare in maniera precaria; la rivoluzione della viabilità per liberare parte del lungomare dal traffico interurbano e farlo diventare un lungomare turistico, come le località dell’Adriatico; il mare pulito, che significa investire su un alto livello della depurazione delle acque; favorire l’attrattività con progetti estivi dedicati al tempo libero dalla mattina alla sera; acquisire nuove aree parcheggio, da sempre carenti”.

“Abbiamo bisogno di pensare – continua Napolitano – a un grande piano di rigenerazione di Torvaianica, le cui grandi potenzialità meritano di vedersi compiere. Si tratta di mettere al centro il decoro urbano, di riprendere in mano il progetto sul piano del colore, di immaginare soluzione affinché gli esercizi commerciali possano lavorare tutto l’anno e di riqualificare attraverso un’attenzione all’offerta culturale e alla vita notturna. Quest’ultima, soprattutto, in estate, garantendo in primis un servizio di navetta notturna e, contemporaneamente, lavorando sulla percezione della sicurezza e del decoro, per esempio aumentando la qualità e l’estensione dell’illuminazione pubblica”, conclude Napolitano.