Elezioni Pomezia, Napolitano: ‘Cdx senza idee, copia e incolla programmi di 5 anni fa: e meno male che erano pronti!’

Un copia e incolla del programma elettorale. È la denuncia che fa Eleonora Napolitano, candidata della coalizione di centrosinistra, dopo aver sottolineato l’assenza della candidata del centrodestra ai confronti organizzati dai comitati di quartiere. “Nessuna polemica – scrive Napolitano sui social – ma almeno diciamo la verità ai cittadini di Pomezia! Abbiamo scoperto che il centrodestra, quello che si sottrae ai confronti perché dice di avere le idee chiare, ha praticamente presentato un programma elettorale che è il copia e incolla del programma di un candidato civico del 2018. Virgole ed errori di battitura compresi!”

Le parole della candidata del centrosinistra

“E meno male che erano pronti! – prosegue Eleonora Napolitano – Noi un programma vero lo abbiamo scritto. E lo abbiamo fatto dopo due anni di confronto, quartiere per quartiere, associazione per associazione. Il nostro programma, di cui sono orgogliosa, mette al centro la questione sociale, il rilancio dei quartieri, Torvaianica, la mobilità. Una migliore qualità della vita per i cittadini ed un comune finalmente aperto al dialogo e al confronto, che vuole la partecipazione dei cittadini nelle scelte”.

“Il nostro è stato l’impegno di pensare alle soluzioni per i problemi delle persone, a destra invece l’unico sforzo è stato riunire personaggi politici senza una sola idea o progetto: è questa la differenza”, conclude Eleonora Napolitano.