Elezioni Pomezia, Valore Civico presenta il candidato sindaco: è Giacomo Castro

La Direzione della lista Valore Civico ha ratificato la scelta di correre da soli alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Pomezia, in programma domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023.

Sarà Giacomo Castro, presidente per undici anni dell’Associazione Latium Vetus APS, il candidato sindaco di Valore Civico. Una sfida ambiziosa quella di Valore Civico: Rilanciare Pomezia, dopo decenni di aspettative. Una sfida portata avanti da Valore Civico, fra le forze politiche più attive da mesi a Pomezia, con le migliori qualità capaci di fare la differenza: la competenza, la conoscenza del territorio e la visione futura. Qualità che sono visibili nei fatti, già a partire dalla storia e dal curriculum di Giacomo Castro.

Chi è Giacomo Castro, candidato sindaco della lista

Classe 1981, vive a Pomezia dalla nascita. Ha fondato nel 2012 l’Associazione Latium Vetus APS, molto attiva e impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, della quale è stato presidente per oltre undici anni. In età giovanile ha militato per anni nell’associazione Tyrrhenum di Gianni Di Spirito. Nel 2005 consegue l’abilitazione alla professione di accompagnatore turistico e nel 2007 quella di guida turistica della Provincia di Viterbo, per diventare nel 2010 guida turistica della Città e della Provincia di Roma. Nel 2008 si laurea in Ingegneria Informatica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Tor Vergata di Roma. Consulente informatico per oltre dieci anni, in seguito ad un concorso pubblico è entrato nel 2022 nella pianta organica del Ministero della Cultura.

Oltre alla passione per la tecnologia è profondo conoscitore della storia e dei territori di Pomezia ed Ardea ed è da sempre impegnato in battaglie a difesa dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e culturale della Campagna Romana: fra tutte,

la battaglia a tutela del complesso duecentesco di Torre Maggiore a Santa Palomba

quella per la riapertura delle strade del Borgo medievale di Pratica di Mare (con le pronunce favorevoli del TAR – Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato)

il contrasto alla riapertura della discarica di Albano Laziale – Santa Palomba

la battaglia contro la lottizzazione della cava ex Tacconi, votata nel 2020 dall’amministrazione M5S di Pomezia, per la realizzazione di una speculazione edilizia da 140.000 metri cubi di cemento in località Campo Selva, nelle campagne tra Pratica di Mare e Torvajanica.

Ha ottenuto importanti risorse e riconoscimenti: due finanziamenti per la messa in sicurezza di Torre Maggiore e della torre medievale di Santa Maria in Fornarola a Pavona. Ha ideato e organizzato alcune importanti manifestazioni culturali e conferenze e tenuto centinaia e centinaia di visite guidate alla scoperta del nostro territorio e della sua antichissima storia.

Valore Civico, gli obiettivi

L’obiettivo di Valore Civico è chiaro: Rilanciare Pomezia, a partire dai punti strategici del programma amministrativo per Pomezia:

Sviluppo economico e sostegno al mondo del lavoro: Il rilancio del settore produttivo-commerciale e delle aziende per incrementare le opportunità dei cittadini ed il welfare. Cura dei quartieri e salvaguardia del territorio: Per vivere in una realtà civica più bella che sostiene la qualità della vita, la valorizzazione dei beni comuni e la salute dei propri cittadini. Promozione della cultura e del turismo: Per dare vita ad una comunità più consapevole, intraprendente e rispettosa di sé stessa. Potenziamento della mobilità e delle infrastrutture: Per riavvicinare il territorio, i quartieri e i cittadini al centro di Pomezia e alla città di Roma.