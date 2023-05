Elezioni Pomezia, Veronica Felici ribatte alle accuse: ‘Hanno avuto 17 anni per risolvere i problemi: perché non lo hanno fatto?’ (VIDEO)

Ribatte con un video, così come era stata accusata, la candidata sindaca di Pomezia del centrodestra Veronica Felici. Dopo le frecciate arrivate dall’esponente del centrosinistra Eleonora Napolitano a seguito dell’assenza della candidata del centrodestra al confronto che si è tenuto il 30 aprile nel quartiere Le Monachelle-Santa Procula, Veronica Felici prende la parola.

“Ho avuto un contrattempo che mi ha impedito di andare – spiega – ma devo ammettere che avrei partecipato poco volentieri. Non per i cittadini, ovviamente. Le Monachelle sono un quartiere senza acqua, senza fogne, senza illuminazione e senza strade. Le persone che mi attaccano per la mia assenza e i loro schieramenti hanno avuto ben 17 anni per risolvere i problemi dei cittadini. E si riducono a oggi per ascoltare i problemi che conoscono. Ma per i quali non solo non hanno trovato una soluzione, ma non l’hanno mai nemmeno cercata”.

L’invito ai comitati di quartiere

“Ai comitati di quartiere allora dico: invece di partecipare ad incontri in cui i miei avversari vogliono incentrare la discussione esclusivamente su illazioni e propaganda politica, io mi impegno fin da oggi a raccogliere tutti i comitati di quartiere e, una volta eletta sindaco, a riceverli nella prima settimana del mio mandato. Come sindaco, la mia priorità sarà quella di ascoltare i comitati di quartiere assieme alla struttura amministrativa del Comune per cercare soluzioni fattibili che possano risolvere i problemi dei cittadini di Pomezia”.