Elezioni Pomezia, Veronica Felici: “Trasporti e infrastrutture fattori chiave per la crescita della città”

“Una città senza buoni collegamenti sia interni che con le città limitrofe – soprattutto con Roma, così vicina eppure così lontana, visto che per raggiungerla ci vogliono ore, se si è privi della propria automobile – non è destinata a crescere”. È lapidaria, sull’argomento infrastrutture e trasporti Veronica Felici, candidata sindaco della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Pomezia, sull’argomento infrastrutture e trasporti. E Pomezia, riguardo ai trasporti, di carenze ne ha parecchie, soprattutto se si guarda alle periferie o a località come Torvaianica. O se si pensa alla stazione ferroviaria di Santa Palomba, situata ben fuori Pomezia.

Trasporti, punto nevralgico del programma elettorale

“Le infrastrutture di trasporto rappresentano il “tessuto fisico” dell’economia – sostiene Veronica Felici – Ecco perché occupano un posto importante nel mio programma politico. Tra le proposte avanzate in tema di infrastrutture, viabilità e trasporti, abbiamo la nuova elaborazione del piano della viabilità che definisca e determini punti fermi di infrastrutture viarie di collegamento. La promozione e Partecipazione al processo decisionale per la realizzazione di ferrovia proveniente da Roma con stazione a Monte d’Oro e collegamento successivo a Santa Palomba. La pianificazione e realizzazione di nuove aree di parcheggio sul territorio. Le nuove linee di trasporto pubblico comunale che colleghino Pomezia ai centri turistici e commerciali con fermate solo nei punti nevralgici in circolarità veloce continua. Ma anche uno sviluppo di un progetto “car sharing” ecosostenibile che permetta un’alternativa alla normale rete di trasporto pubblica: la mobilità sostenibile è diventata sempre più importante per contribuire a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti”.