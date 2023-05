Elezioni Pomezia: vince Veronica Felici al primo turno, è la prima donna Sindaco della città

E’ Veronica Felici la nuova Sindaca di Pomezia. La candidata del centrodestra vince addirittura al primo turno sfondando il muro del 50% delle preferenze, ottenendo il 54% dei voti. Si tratta della prima donna Sindaco nella storia della città. Battuti gli altri candidati in corsa: dal centrosinistra con Eleonora Napolitano, passando per Stefania Padula del Movimento 5 Stelle. Staccati Giacomo Castro (Valore Civico) e Antonio Di Lisa (Sinistra Italiana).

Il risultato è netto: la Felici, che passa al primo turno (è la prima volta a Pomezia da quando esiste il doppio turno) con il suo 54,63% (risultato parziale ottenuto scrutinando 50 sezioni su 52) ha staccato nettamente sia la candidata seconda arrivata, l’esponente del centrosinistra Eleonora Napolitano (23,11%), che – ancor di più – Stefania Padula, candidata del Movimento 5 Stelle (15,54%). Chiudono Giacomo Castro della Lista Valore Civico con il 4,35% e Antonio Di Lisa di Sinistra Italiana con il 2,37%.

“Felicissima della vittoria”

“Sono davvero felicissima di questa vittoria”, ha detto a caldo la neo sindaca Veronica Felici. “Sono pronta per governare Pomezia e rilanciare la città. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro: finora è stato perso sin troppo tempo. Serve rilanciare questo territorio, che merita molto di più di quello che ha ricevuto negli ultimi anni”.

I candidati più votati

Tra i candidati più votati spiccano sicuramente Jessica Valle con 622 voti, Romano Errico con 563, Maria Rotonda Russo con 559, Saverio Pagliuso con 529, Giovanni Fioravanti con 524 e Cinzia Marinelli con 509 per Fratelli d’Italia e Fabrizio Salvitti con 520 per la Lega.

Per quanto riguarda l’opposizione, tra i più votati ci sono Enrico Mangano con 634 voti e Alessio Caporaletti con 428 nel PD, mentre chi ha ricevuto più voti nel Movimento 5 Stelle è Renzo Mercanti, ma appena con 219 voti. Per Valore Civico ha ottenuto più voti Massimo Di Giulio (121), mentre per “Con Di Lisa Sindaco Sinistra” Walter Bianco” ne ha ottenuto 93.