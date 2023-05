Elezioni, Veronica Felici: ‘Pomezia ha bisogno di eventi per favorire l’aggregazione sociale e promuovere il turismo’

“Gli eventi – spiega Veronica Felici nell’ultimo giorno di campagna elettorale – creano aggregazione sociale, partecipazione civica, inclusione, sviluppo socioeconomico e promozione turistica. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui non possono essere trascurati: sviluppare una cultura degli eventi popolari significa sviluppare anche una buona aggregazione sociale.

Non solo servizi migliori e trasporti efficienti. Il turismo e il rilancio del territorio a Pomezia e Torvaianica passa anche dagli eventi. Quelli di richiamo, di interesse. Veronica Felici, candidata sindaco della coalizione del centrodestra alle elezioni di domenica 14 e lunedì 15 a Pomezia, spiega quanto siano importanti le manifestazioni, gli spettacoli, i concerti e tutti quegli eventi “di punta” che possano richiamare pubblico sul territorio e, nel contempo, offrire occasione di svago per i residenti.