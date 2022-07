Pomezia, grande festa per le celebrazioni del Santo Patrono tra cultura, musica e spettacolo: stasera si chiude con i fuochi d’artificio

Si avviano alla conclusione i festeggiamenti della Festa di San Benedetto, tradizionale appuntamento in cui Pomezia celebra il proprio santo patrono.

“Quest’anno più che mai – dichiara il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – la Festa di San Benedetto assume un valore importante per la nostra comunità: San Benedetto infatti non è solo il patrono di Pomezia, ma di tutta l’Europa. Un’Europa che in questi mesi sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Quattro giorni di festa all’insegna della cultura, del senso di comunità e del divertimento che esprimono tutta la voglia di pace e normalità della nostra Città”.

“Come ogni anno – sottolinea il Vicesindaco Simona Morcellini – la Festa di San Benedetto rappresenta un importante momento di socialità e aggregazione per Pomezia. È una gioia vedere i nostri concittadini in piazza così numerosi. Una risposta in sintonia con il gradimento che la città tutta sta riservando agli eventi proposti per questa Estate 2022, un programma denso di appuntamenti e serate all’insegna della cultura e del divertimento”.

Il programma della serata

Alle ore 19.00 celebrazione della santa messa, a seguire alle ore 20.45 il concerto del Coro Città di Pomezia e alle 21.30 ancora musica dal vivo con Fresh Music con Ser e Leot.

I festeggiamenti si chiuderanno alle ore 23.00 con il tradizionale spettacolo pirotecnico.