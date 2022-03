Forbes premia Matteo Acitelli tra gli Under 30 più influenti d’Italia

Il giornalista e content creator romano Matteo Acitelli è stato inserito nella classifica dei “Number One Under 30” di Forbes Italia. La prestigiosa rivista, punto di riferimento in tutto il mondo per milioni di imprenditori, ha pubblicato la lista 2022 dei migliori under 30 che scriveranno il futuro del nostro Paese. L’influencer Matteo Acitelli compare tra i 5 migliori della categoria Media, e tra i 100 nomi che, divisi in 20 categorie, sono menzionati nella Top 100 Under 30 pubblicata nel numero di marzo 2022 della celebre rivista. Insieme al nome di Acitelli troviamo volti noti del mondo dell’imprenditoria, dello sport e della musica tra cui il tennista Matteo Berrettini, il cantante Blanco, vincitore insieme a Mahmood dell’ultimo Festival di Sanremo, il rapper Rkomi, Sangiovanni e l’attore Filippo Scotti, che nel film “È stata la mano di Dio” interpreta Paolo Sorrentino da giovane, le due attrici de “L’amica geniale” Gaia Girace e Margherita Mazzucco e Ludovico Tersigni, attore e conduttore di X-Factor.

Matteo Acitelli

“Mi ha fatto molto piacere leggere il mio nome nella classifica dei top 100 under 30 di Forbes Italia, un traguardo importante che sono orgoglioso di condividere con tanti talenti che stimo e seguo da tempo”.

La Storia

Matteo Acitelli nasce a Roma il 13 ottobre 1992. Fin da adolescente dimostra una grande passione per il giornalismo, la comunicazione e la tecnologia. A 13 anni inizia a realizzare i primi progetti online, alcuni dei quali ancora attivi tra cui diverse testate giornalistiche, magazine online, forum e community di successo.

Da queste esperienze nascono diverse collaborazioni in qualità di consulente per agenzie di comunicazione integrata dove si è occupato di coordinare campagne di social media e influencer marketing per brand e multinazionali. Parallelamente al lavoro “dietro le quinte”, Acitelli è attivo in prima persona sui social, in particolare Instagram, in qualità di content creator e travel influencer. Il suo profilo Instagram personale @MatteoAcitelli conta oltre 200.000 follower e negli anni ha fondato e gestisce diversi account di community tra cui @IgersRoma, la pagina Instagram che dal 2011 pubblica quotidianamente foto e video con i migliori scorci e consigli su cosa fare e vedere nella Città Eterna.

In qualità di giornalista ed esperto di social media, negli anni Acitelli ha partecipato come speaker in numerosi eventi e panel nazionali ed internazionali, realizzando anche docenze in università italiane e corsi per aziende. Oggi Matteo Acitelli è consulente per lo sviluppo di progetti editoriali e startup online oltre a ricoprire il ruolo di autore e responsabile digital per alcuni programmi televisivi e radiofonici in onda sulle principali emittenti nazionali.