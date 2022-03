Guerra in Ucraina, raccolta beni alimentari al Centro Commerciale Sedici Pini

Guerra in Ucraina, la situazione è sempre più drammatica. Da Kiev e dalle altre città arrivano notizie di bombardamenti continui: uno degli ultimi obiettivi centrati da Mosca questa notte è stata la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è stata colpita e incendiata nella notte appena trascorsa. Fortunatamente non ci sono state fughe di radiazioni. Nella regione di Kharkiv il villaggio di Iakevo è stato distrutto e sono morte circa 2.000 persone, tra cui 100 bambini.

Ma ovunque i cittadini ucraini hanno bisogno di aiuto: per questo anche al Centro Commerciale Sedici Pini stata organizzata una raccolta di beni alimentari da inviare in Ucraina.

Raccolta alimentare per aiutare l’Ucraina

La raccolta si terrà nella giornata di domani, 5 marzo, nel centro commerciale Sedici Pini in via del Mare a Pomezia. Per partecipare basterà consegnare gli alimenti ai volontari dell’associazione Pomezia Aiuta e della Protezione Civile N.O.A.L che si troveranno nella galleria fronte supermercato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Si ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare anche con poco per affrontare la crisi umanitaria della guerra in Ucraina.

Questa la lista degli aiuti suggerita dalla chiesa ucraina:

Barrette energetiche/barrette di cereali

Caffè solubile

Thè

Zucchero in bustina

Latte a lunga conservazione

Latte per bambini

Omogenizzati

Biscotti secchi

Carne in scatola (tipo Simmenthal)

Tonno

Crackers

Pan carrè

Pannolini

Salviette umide

Assorbenti

Carta igienica

Gel igienizzante

Spazzolini

dentifrici