Il Centro Commerciale Sedici Pini è diventato maggiorenne!

Festa di compleanno “importante” per il centro commerciale Sedici Pini, che il 27 novembre celebra 18 anni, fatidico traguardo che ogni centro commerciale aspira a festeggiare, perché rappresenta – a livello simbolico – il raggiungimento della maggiore età. Si parte quindi, come per un adolescente, verso nuovi traguardi di vita, consapevoli di aver raggiunto la maturità e la consapevolezza di poterli raggiungere.

“Aver raggiunto questo risultato, con il centro in piena salute, per noi membri della Direzione, è un grande motivo di orgoglio, specialmente per il duro lavoro che compiamo ogni giorno per rendere lo shopping ai Sedici Pini gratificante e non banale a tutti i membri di una famiglia, a partire dai bambini”, spiegano dalla Direzione. Sono loro, infatti, gli artefici delle varie iniziative che animano il centro, ma non solo.

I servizi a disposizione

“Infatti – proseguono ancora dalla Direzione – ricordiamo che nel corso degli anni il centro commerciale Sedici Pini si è dotato di numerosi servizi e attrazioni rivolte ai bambini. Ci sono il luna park all’esterno, l’area giochi gratuita, ma anche lo Junior Park, attrattiva unica a livello nazionale, punto di riferimento sul territorio per le proprie feste. Mentre per il divertimento e l’intrattenimento degli adolescenti e non solo, ricordiamo la presenza ai Sedici Pini della sala giochi, del bowling dotato di 10 piste, della palestra Fit Express, marchio affermato a livello nazionale”.

Ma i Sedici Pini è sempre stato un centro commerciale all’avanguardia. Infatti è stato tra i primi centri commerciale in Italia che, oltre 14 anni fa, si è dotato di un mega store di 1200 mq rivolto alla cura degli animali domestici, con il primo negozio Moby Dick, realtà commerciale oggi tra i leader nel mercato di riferimento. Pertanto i Sedici Pini è stato tra i primi centri commerciali in Italia ad aver da subito accolto gli amici a 4 zampe nella propria struttura commerciale.

Ovviamente l’elenco delle attività di servizio ai Sedici Pini è numeroso. Ecco alcuni dei servizi a disposizione dei clienti: parrucchiere Tagliati per il Successo, centro dentistico Dental Pro, autolavaggio Eco Green, parafarmacia Farmafree, stazione di ricarica auto elettrica Enel X. L’obiettivo della Proprietà dei Sedici Pini è stato sempre quello di offrire al visitatore del centro commerciale quel valore aggiunto che va ben oltre l’esperienza dello shopping funzionale offerto dai 50 negozi del centro.

18 anni, traguardo importante: festa grande per il centro

Il raggiungimento dell’importante traguardo dei 18 anni non è un punto di arrivo, ma una nuova partenza. Per questo al centro commerciale Sedici Pini è in corso un’importante azione di ricommercializzazione. Molte insegne sono in fase di rinnovamento con nuovi format, ed è in corso l’inserimento di nuovi brand di carattere nazionale.

Il giorno del compleanno del centro, il 27 novembre – che i Sedici Pini festeggerà insieme alla scuola di danza e ginnastica Qube, realtà di riferimento del territorio che proprio quest’anno celebra 18 anni di grandi successi, partirà il grande concorso “Vinci le Gift”. Si tratta di un concorso nato per promuovere il nuovo servizio Gift Card Sedici Pini, regalo sempre gradito che si può fare o ricevere.

Cosa sono le Gift Card Sedici Pini

La Gift Card Sedici Pini è la carta regalo di pagamento prepagata Visa che può essere acquistata in galleria, presso apposita area al piano terra, dal valore minimo di 10€ senza nessuna commissione. Può essere utilizzata come una normale carta di credito per pagare beni e servizi presso i negozi, i ristoranti e il supermercato dei Sedici Pini. Un’idea regalo che può essere utilizzata anche dalle tante aziende del territorio per gratificare i propri dipendenti o fornitori, oppure per iniziative di loyalty e fidelizzazione.

In occasione del concorso di lancio “Vinci le Gift”, dal 27 novembre fino al 18 dicembre a fronte di una qualsiasi spesa di € 10, in un qualsiasi negozio dei Sedici Pini si potrà vincere una delle 18 Gift Card che verranno estratte il giorno 18 dicembre. Solo nel giorno dell’anniversario, il 27 novembre, per ogni spesa di € 10 si avrà diritto a 5 tentativi di vincita.

Per terminare il mese di novembre alla grande, nei giorni 25-26-27 si entrerà nel vivo del Black Friday con le mega offerte commerciali che ogni negozio dei Sedici Pini presenterà alla propria clientela per uno shopping di convenienza e grandi affari.

“Non possiamo non dedicare i 18 anni di grandi successi a tutti i visitatori del centro commerciale che continuano a frequentarci e a preferire i Sedici Pini giorno dopo giorno. Siamo per questo onorati di poter presentare sempre nuove proposte che soddisfino le loro esigenze presenti e future”, concludono dalla Direzione.