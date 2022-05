Importante fiera di ufologia a Pomezia: ecco dove e quando

Bellissima notizia per tutti gli appassionati di ufologia. Pomezia ospiterà i grandi Saloni culturali e di intrattenimento e questo sarà possibile grazie alla famosa ufologa e manager Francesca Bittarello.

Il programma completo

Si inizierà con UFOLOGY YES- il Salone del Mistero e dell’Ufologia il 5 e il 6 giugno, poi si continuerà con l’evento AVIATION YES- il Salone dell’ Aerospazio e dell’Aviazione il 18 e 19 settembre 2022 presso Pianeta D’Avino in via dei Castelli Romani al civico 22. Saranno tantissimi gli eventi, per i curiosi e gli appassionati: due le giornate intense, tutte immerse nell’ufologia in un locale immenso, di 1000 mq.

Cosa si potrà fare: tutti gli eventi

Il locale sarà diviso in un’area Standistica: ci saranno stand del settore mistero e ufologia, ma anche quelli di scienze non canoniche. Qui il visitatore potrà acquistare oggetti particolari e avere consulenza di tecniche non canoniche e misteriche. Ma c’è di più: l’estetica è a tema e chi vorrà potrà farsi le unghie personalizzate, proprio nel giorno dell’evento.

Sarà presente un’area Congressuale, dove ininterrottamente si alterneranno dalle 9.30 alle 19.30 dei due giorni le Conferenze con noti studiosi e ricercatori del settore.

TUTTE LE INFO QUI

Chi sono gli ospiti

Come ospite ci sarà il sottosegretario alla Difesa Gen. Domenico Rossi, che è la voce istituzionale sugli UAP negli spazi aerei italiani. Non mancherà, poi, l’intrattenimento musicale con la Banda ufficiale dell’ Ordine dei Templari capitanata dal noto cantautore di Latina Tony Riggi. Ma saranno tantissimi gli ospiti e per restare aggiornati basterà consultare il sito ufficiale. Inoltre, per incentivare la

partecipazione i biglietti sono a prezzi economici, disponibili per adulti e bambini. Si tratta di un’occasione imperdibile per Pomezia.