In forma per l’estate? Allenamenti di 15 minuti al giorno per ritrovare il proprio summer body

A volte rinunciamo a rimetterci in forma ancora prima di iniziare.

– È la genetica, non si può cambiare;

– “Non ho 5 minuti per me stessa, figuriamoci il tempo per seguire un programma”;

– “Alla fine, posso guardare i corsi online, tanto trovo di tutto”;

– Ti impegni un sacco e poi appena smetti torna tutto come prima.

Ci sembra che la nostra storia di bellezza sia già scritta. Allora perché oltre 5.000 clienti tra Italia e Svizzera negli ultimi 2 anni sono riusciti a raggiungere e mantenere questi risultati in poche settimane?

ridonare compattezza, idratazione e nutrimento ai tessuti;

ridurre qualche centimetro sul girovita e sui fianchi;

perdere peso senza ritrovarsi con il viso segnato da nuove rughe profonde;

eliminare la cellulite e le adiposità più resistenti?

Grazie agli allenamenti dell’innovativo Lifestyle Anti-Age Senza Bisturi di Marco Post che, lavorando in sinergia al Metodo di ringiovanimento non invasivo, permettono di stimolare il metabolismo, rafforzare e migliorare la forza muscolare e riequilibrare la postura.

Una sinergia di movimenti, da eseguire a giorni alterni, studiata per ottenere un corpo tonico, rimodellato e leggero in tempo per l’estate, senza allenamenti estenuanti. Da oggi puoi scoprire gli allenamenti della Palestra del DNA nel centro Marco Post di Pomezia in Via Cicerone 11 o chiamando il 3343707148. Oppure vai su www.marcopostpomezia.com.