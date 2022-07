Incendi a Pomezia: pubblicato avviso per raccolta segnalazioni danni

Pubblicato l’avviso per la raccolta di segnalazione danni subiti a causa dei violenti incendi che hanno interessato il territorio comunale di Pomezia in questa stagione estiva. Vengono così acquisite, a fini ricognitori, le segnalazioni da parte dei soggetti interessati aziende e singoli cittadini.

“Questa mattina insieme alla vice Sindaco Simona Morcellini, all’Assessore all’urbanistica Luca Tovalieri e alla Coldiretti locale, ho visitato alcune delle zone e delle aziende interessate dai recenti roghi – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Nell’immediatezza delle fiamme abbiamo incontrato in Comune diversi cittadini che hanno subito danni a causa dei roghi, fornendo loro ogni supporto anche per l’espletamento delle pratiche burocratiche. Con l’avviso appena pubblicato raccogliamo le segnalazioni dei danni e la documentazione delle spese sostenute, le inoltreremo alla Regione Lazio che torniamo a sollecitare: va dichiarato lo stato di calamità, servono strumenti e mezzi per affrontare la situazione e aiuti per chi ha subito danni. Non si può attendere oltre”.

Tutte le info e la modulistica qui:

https://www.comune.pomezia.rm.it/…/L/IT/IDPagina/7219