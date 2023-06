Incidente mortale a Pomezia: scontro tra scooter e furgone, deceduto centauro

Terribile incidente nella serata di oggi, 12 giugno, a Pomezia. Uno scontro frontale avvenuto nella zona industriale, in via Monte d’Oro, tra un furgone e uno scooter, è avvenuto intorno alle ore 19:00. Il sinistro si è verificato all’altezza di una curva, la stessa dove già in passato erano già avvenuti altri incidenti gravissimi.

L’incidente è avvenuto all’incirca a metà della strada che unisce via Pontina con via di Pratica di Mare. A causa del violento impatto il conducente dello scooter è deceduto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi da parte dei sanitari del 118, intervenuti poco dopo l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, all’altezza della curva l’uomo a bordo dello scooter, un 55enne romano che stava percorrendo la strada in direzione dell’aeroporto di Pratica di Mare, potrebbe essersi allargato troppo. In quel momento stava sopraggiungendo dalla direzione opposto un furgoncino, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto frontale.

Mortale a Pomezia, chiusa via Monte d’Oro

Il 55enne è stato sbalzato dallo scooter, finendo violentemente a terra. Il colpo è stato terribile e non ha dato scampo all’uomo alla guida del motoveicolo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia per i rilievi. I militari dovranno adesso stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità dell’accaduto. La strada è stata chiusa nell’intero tratto, tra via di Pratica di Mare e via Pontina. Da una prima

La strada, da tanti reputata pericolosissima, è stata più volte teatro di incidenti anche mortali. Più volte i residenti hanno segnalato il tratto relativo alla curva dove oggi si è verificato l’ennesimo sinistro, dove già in passato una donna ha perso la vita. Seguiranno aggiornamenti.