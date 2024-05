Incidente sulla Pontina, auto contro furgone: lunghe code verso Latina

Incidente poco fa sulla Pontina. Due i veicoli coinvolti, sul posto Polstrada e 118. Almeno un ferito.

Traffico in tilt sulla Pontina a causa di un sinistro avvenuto pochi minuti fa in direzione Latina all’altezza di Pomezia. Due i mezzi coinvolti, un’auto – finita a causa dell’impatto rivolta nel senso contrario di marcia – e un furgone. Soccorsa una donna dagli operatori del 118 arrivati con un’ambulanza sul posto. Presente anche la Polizia Stradale. L’incidente è avvenuto in corrispondenza della Selva dei Pini. I rallentamenti mentre scriviamo partono almeno da Castel Romano.