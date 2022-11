Lutto nella fotografia: morta Marcella Pretolani, era conosciutissima ad Albano e Pomezia

Alla fine si è arresa al male contro cui combatteva da tempo. Marcella Pretolani, 56 anni, è morta oggi, 6 novembre. La fotografa di Albano, era conosciutissima non solo ai Castelli Romani ma anche a Pomezia, soprattutto nella zona di Santa Procula. La macchinetta fotografica era una sua estensione: fotografa da ormai 34 anni. “Senza non riuscirei nemmeno a respirare”, diceva, “Nonostante tutto quello che ho fatto finora, credo che il mio percorso non sia ancora finito e sono pronta ad affrontare nuove sfide, che vanno oltre la fotografia. La vita prende e dà e io fermamente convinta che nulla accade per caso. Bisogna solo avere la preparazione per capire i segnali e adattare la situazione ai nostri obiettivi e nel caso cambiare direzione per migliorarsi”.

Marcella Pretolani, il ricordo degli amici

Tantissimi i messaggi di affetto per ricordarla: Marcella, pur nella malattia, era sempre piena di voglia di vivere e di sorridere. “Non avrei mai voluto leggere questa triste notizia. Con te, Marcella, ho condiviso giorni di allegria e spensieratezza nella nostra amata Santa Procula. Sei con i tuoi cari. Da qui, un abbraccio grande”, scrive Rita.

“Ciao Marcella. Voglio immaginare che tu stia studiando nuovi scorci da fotografare. Sei stata una grande amica. Già mi manchi”, le dice invece Laura. “Ciao Marcella, vola dove i tuoi sogni ti raggiungeranno”, è il commento di Fabrizio. “Riposa in pace. Veglia su tuo figlio, sei stata una guerriera, mi resta di te un bel ricordo”, scrive invece Tiziana. E ancora Stefano: “Con te se ne va, troppo presto, un pezzo della mia storia, un grande abbraccio dovunque tu sia”.