Open day Carta d’identità elettronica a Torvaianica: un sabato di grande affluenza

Grande affluenza per il secondo Open day riservato alla carta di carta identità elettronica. Dopo la scorsa settimana a Pomezia, ieri è stata la volta degli uffici anagrafe di Torvajanica, con tanti cittadini che hanno potuto usufruire del servizio.

Sul posto si è recato il Primo Cittadino Adriano Zuccalà per una visita. Il Sindaco ha ringraziato il personale per il lavoro e per la disponibilità nel fornire questo ulteriore servizio ai cittadini.

Carta d’identità elettronica, i prossimi appuntamenti

Prossimi appuntamenti: sabato 28 a Pomezia, presso l’anagrafe in piazza San Benedetto da Norcia e sabato 4 giugno, presso la delegazione di Torvajanica in piazza Ungheria. Tutte le informazioni sulla Carta d’identità elettronica:

https://www.comune.pomezia.rm.it/carta_identita_elettronica