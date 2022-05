Open Day per la carta d’identità elettronica a Pomezia e Torvaianica: ecco quando e come fare

Dopo gli Open Day a Roma, ora anche a Pomezia e Torvaianica l’anagrafe sarà aperta di sabato. Il motivo? Richiedere (e ottenere), bypassando la burocrazia spesso lenta, la carta d’identità elettronica.

Dove fare la carta d’identità elettronica a Pomezia e Torvaianica

Sabato 14 e 27 maggio a Pomezia, presso l’anagrafe in piazza San Benedetto da Norcia, sarà possibile presentarsi e richiedere la carta d’identità elettronica. Sabato 21 maggio e 4 giugno, invece, questo sarà possibile a Torvaianica, presso la delegazione in piazza Ungheria.

Come prenotare

Questo, ha spiegato l’amministrazione Comunale, è un servizio aggiuntivo per i cittadini, che da oggi potranno prenotarsi tramite l’App TuPassi: https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/

Tutte le informazioni sulla carta d’identità elettronica: https://www.comune.pomezia.rm.it/carta_identita_elettronica

Carta d’identità elettronica sul cellulare? Come fare

La carta d’identità elettronica si può ottenere anche sul cellulare. Come? Una condizione imprescindibile è la disponibilità — sul proprio device — della tecnologia NFC, Near Field Communication. Dunque, la prima cosa da fare per avere sul proprio cellulare la carta di identità elettronica è il download dell’app CieID, l’applicazione messa a punto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Questo è disponibile sia per IPhone (a partire dalle versioni di iOS 13.0) sia per Android (con sistema operativo 6.0 e seguenti): il passo successivo è quello di inserire i dati del documento digitale, che serve come autenticazione per poi accedere ai servizi della pubblica amministrazione di proprio interesse.