Palco in Comune a Pomezia, inaugurata la nuova sala per le associazioni teatrali e musicali del territorio

Apre ufficialmente oggi a Pomezia “Palco in Comune”, nuova sala comunale in via Boccaccio a disposizione delle associazioni teatrali e musicali del territorio. Sono cinque le realtà che si sono aggiudicate il bando e che condivideranno lo spazio per organizzare laboratori e attività: Il Cassetto nel Sogno, Piccolo Palcoscenico, Banda Santa Cecilia, Brillanteatro e Coro Città di Pomezia NisiVox.

Tutti presenti questa mattina per il taglio del nastro ufficiale con il Sindaco Adriano Zuccalà e la vice Sindaco Simona Morcellini: dopo le difficoltà legate alla pandemia, ripartiamo dalla cultura donando una casa all’arte.

