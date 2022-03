Pomezia. Acqua potabile a Castegnetta, conclusi i lavori in via dei Platani e via dei Frassini

L’acqua potabile arriva finalmente alla Castagnetta di Pomezia. Sono infatti stati conclusi i lavori di estensione della rete idrica in via dei Platani e via dei Frassini. A partire dalla prossima settimana i residenti potranno procedere con le richieste di allaccio ad Acea.

“L’intervento, interamente finanziato da Acea Ato2 nel programma degli interventi 2020-2023 – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – rientra nel progetto di estensione della rete idrica e fognaria di Monachelle e Castagnetta”.

“Finalmente i residenti di Castagnetta vedranno scorrere acqua potabile nelle case – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Continuiamo a lavorare per dare risposte concrete a chi per anni ha ascoltato solo false promesse: vogliamo garantire a tutti i cittadini di Pomezia servizi essenziali come l’acqua potabile”.

Si ricorda che è attivo lo sportello digitale Acea Ato 2 [https://www.gruppo.acea.it/ al-servizio-delle-persone/ acqua/acea-ato-2/sportello- digitale ] che consente di gestire a distanza tutte le richieste relative alla propria fornitura idrica attraverso un sistema di videochiamata con un operatore dedicato. Inoltre, presso la delegazione di Torvaianica (piazza Ungheria 10), è attivo Waidy Point, lo sportello virtuale Acea Ato 2 in cui è possibile effettuare tutte le operazioni a distanza con l’assistenza di un addetto del Comune.

Tutte le info: https://www.comune.pomezia.rm. it/sportello_acea