Pomezia, allevamento ‘da incubo’ di cani da caccia: cuccioli sommersi da feci e urina nei box (FOTO)

Le Guardie Zoofile Ambientali Noorsa di Roma hanno effettuato una verifica in un allevamento/canile di cani da caccia a Pomezia.

Allevamento “da incubo” a Pomezia: ecco come erano detenuti i cani

La verifica ha messo in evidenza la presenza di feci e urina in abbondanza nei box, numerosi cuccioli non adeguatamente protetti dalle intemperie, mentre alcuni in una struttura non adeguata, con box ricavati da elementi di fortuna.

Inoltre l’assoluta mancanza del rispetto delle norme per la corretta detenzione dei cani, secondo il regolamento comunale animali di Pomezia e secondo la legge 34/97 Regione Lazio.

Le guardie, dopo la verifica hanno emesso sanzioni amministrative importanti per l’articolo 19,12,14 della legge regionale 34/97.

Sono state informate le autorità locali e la ASL di competenza, nonché informati i Carabinieri Forestali.

«Riteniamo – commentano le guardie zoofile intervenute – che nella nostra provincia non sia più permesso detenere gli animali in quelle condizioni. Il Norsaa vigilerà sempre e sanzionerà sempre, chi tratterà gli animali in quel modo».