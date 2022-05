Pomezia, Ass. parrucchieri ed estetisti ricevuta in Comune: «Maggiori tutele al livello nazionale per il settore»

La vice Sindaco Simona Morcellini e l’Assessore Giuseppe Raspa hanno incontrato stamattina i rappresentanti dell’associazione OBA, nata durante il lockdown dall’unione di Parrucchieri ed Estetisti del territorio per far fronte alle criticità, economiche e non solo, legate alla pandemia. Già ad aprile 2020 l’Amministrazione aveva incontrato e sostenuto la categoria, nel ciclo di incontri avviati sul territorio per far fronte alla crisi causata dal primo lockdown. In questi mesi il gruppo locale si è riorganizzato ed ha ora il riconoscimento di associazione di settore.

Parrucchieri ed estetisti chiedono interventi al Comune

Diverse le tematiche su cui si chiede un intervento a livello nazionale:

Aliquota IVA in linea con i colleghi europei

Riconoscimento della categoria di servizi alla persona

Lotta al lavoro sommerso

Maggiori tutele

Gli obiettivi dell’incontro a Pomezia

L’obiettivo è coinvolgere tutti gli operatori e le operatrici di Pomezia nella realizzazione di attività, incontri e manifestazioni che possano dare visibilità alle battaglie intraprese a tutela della categoria. L’Amministrazione continuerà a sostenere l’associazione nel suo percorso e a camminare accanto alle realtà che compongono il tessuto imprenditoriale del territorio.