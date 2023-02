Pomezia, attraversa fuori dalle strisce e viene investito: ragazzo in codice giallo (FOTO E VIDEO)

Ha attraversato la strada non rendendosi conto dell’arrivo dell’auto. E, dal canto suo, l’automobilista non si è resa conto di quel pedone che stava passando in un punto dove non avrebbe dovuto, e non è riuscita a frenare in tempo.

È successo nella serata di oggi, 27 febbraio, a Pomezia, in zona centrale, in via Varrone, intorno alle ore 19:50, nei pressi di piazza San Benedetto, a poca distanza dalle case ex Gescam, in un tratto piuttosto buio della strada.

L’investimento

Ad essere investito un ragazzo, che ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. Il giovane è stato urtato da una Rover guidata da una donna di 55 anni, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Pomezia con due pattuglie. I sanitari hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso, in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni non appaiono gravi. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.