Pomezia, auto centra in pieno un monopattino, poi fugge via: si cercano testimoni

Si cercano testimoni per un incidente avvenuto a Pomezia venerdì scorso, 4 febbraio 2022. Il sinistro si è verificato in Piazza San Benedetto da Norcia alle 12.04 circa: un ragazzo, mentre si trovava alla guida di un monopattino, è stato investito da un’auto (simil Citröen C3 color rosso scuro) che si è poi dileguata non fermandosi a prestare soccorso. Il giovane, a seguito del violento impatto con l’asfalto, è rimasto ferito, procurandosi in particolare una frattura del polso. Chiunque avesse visto l’evento è pregato di mettersi in contatto con il numero 329/1744845 (Dario).