Pomezia, blitz all’alba: sgomberi in corso presso l’Hotel in Via Copernico (FOTO)

Blitz in corso a Pomezia da parte delle forze dell’ordine in Via Copernico. Nel mirino il residence-Hotel situato lungo la via, a poche decine di metri dalle scuole superiori. Sul posto stanno operando i Carabinieri, intervenuti con diversi mezzi e uomini, la Polizia Locale di Pomezia, i Vigili del Fuoco unitamente ai sanitari del 118. Secondo le prime informazioni disponibili sarebbero in corso degli sgomberi presso la struttura anche se non è noto al momento il numero delle famiglie coinvolte. Maggiori dettagli nelle prossime ore.

Il sequestro dei locali su disposizione del Tribunale di Velletri

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, con il supporto dei colleghi del Gruppo di Frascati, quelli del 10° Reggimento Campania e del 6° Battaglione Toscana, a dare esecuzione, nelle prime ore di oggi, mercoledì 2 agosto, al decreto di sequestro preventivo dei locali dell’immobile denominato “ex Hotel Centrale”, sito a Pomezia in via Copernico.

Accertata la presenza di 14 persone che occupavano abusivamente la struttura

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Velletri ad esito delle indagini effettuate dai Carabinieri, iniziate lo scorso mese di dicembre 2022, che hanno accertato la presenza nello stabile di 14 persone – 10 straniere e 4 italiane – che hanno occupato abusivamente le stanze e i locali della struttura, permanendovi in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Denunciati i 14 occupanti dell’immobile per invasione di terreni ed edifici

I Carabinieri dopo aver proceduto ad apporre i sigilli all’immobile hanno anche proceduto alla denuncia dei 14 cittadini per il reato di invasione di terreni ed edifici ed hanno sgomberato l’immobile, affidandolo alla proprietà, a cui è stata demandata la custodia, che disponeva un servizio di vigilanza privata per impedire nuove occupazioni.