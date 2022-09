Pomezia, caduta dell’Amministrazione Zuccalà: le reazioni dei partiti politici

Pomezia, il giorno dopo la fine dell’Amministrazione Zuccalà arrivano le reazioni dei vari partiti politici. Ieri, come vi abbiamo raccontato praticamente in tempo reale, 13 Consiglieri Comunali hanno infatti ratificato le proprie dimissioni (i 4 consiglieri di Pomezia Attiva e i 9 dell’opposizione) facendo così cadere il Sindaco del M5S.

Questi i commenti del mondo politico riportati nel seguente ordine scorrendo la pagina:

Centrodestra (Lega, FDI)

Partito Democratico

Italia Viva

Movimento 5 Stelle

Centrodestra Pomezia

“Oggi (ier, ndr) abbiamo messo finalmente la parola fine all’amministrazione del M5S e dell’ormai ex sindaco Zuccalà. Come centrodestra in questi 4 anni siamo stati l’unica voce che ha raccontato sempre i fallimenti di Zuccalà e dei pentastellati. Questa sciagurata amministrazione ha continuamente calpestato le più elementari regole democratiche evitando ogni confronto con le forze dell’opposizione e bocciando ogni nostra proposta”.

“Zuccalà ha fallito sotto ogni aspetto e non si è dimostrato all’altezza del prestigioso compito affidatogli dai cittadini di Pomezia 4 anni fa. In questo periodo ha perso infatti 10 consiglieri comunali su 15 che erano stati eletti nel M5S nel 2018. In 10 più un assessore hanno tolto la loro fiducia al sindaco. Un sindaco che ha pensato in questi anni solo ed esclusivamente ad alimentare il suo insaziabile ego dimostrando un’evidente mancanza di leadership e lucidità”. “Ma non basta. Non ha saputo offrire alla nostra Città una visione, un progetto di ampio respiro e a lungo termine. Non è riuscito nemmeno nelle attività ordinarie come la manutenzione delle strade, figuriamoci in quelle strategiche”. “Che dire del M5S. Una volta di più si è dimostrato un partito totalmente inaffidabile che non è stato capace di portare a termine il mandato elettorale. Questo rende i pentastellati incapaci di amministrare ed inadatti al governo. Governare impone assunzioni di responsabilità che il M5S non si è dimostrato in grado di assicurare. Ora per quanto ci riguarda la strada è già tracciata per portare a frutto il lavoro che come centrodestra assicuriamo già da 4 anni. Siamo pronti ad offrire alla nostra comunità la modernità, lo sviluppo, i servizi e le opere che la nostra Città merita. Siamo pronti a garantire sicurezza ai nostri concittadini e sostegno alle famiglie e ai nostri bambini, soprattutto a quelli che vivono disabilità. Noi siamo pronti ad affrontare a testa alta il giudizio degli elettori. Pomezia ha voltato finalmente pagina”.

Lega

“E’ stato uno stillicidio ma finalmente possiamo dichiarare conclusa l’amministrazione farsa guidata da Zuccalà. Oggi è arrivata la sfiducia definitiva dopo che in quattro anni diversi consiglieri avevano abbandonato la maggioranza. L’esperienza di Pomezia è l’ennesima prova dell’incapacità di Governo del Movimento Cinque Stelle che litiga su tutto e non si interessa minimamente del benessere comune. La giunta cinque stelle è andata a casa perché si è dimostrata totalmente inadeguata non ha raggiunto nessun risultato degno di nota ed è stata distante dai cittadini e concentrata solo a mantenere al poltrona per qualche mese in più. Ora dobbiamo metterci subito a lavoro per ridare a Pomezia governo capace e coeso in grado di saperla amministrare al meglio e di rispondere alle esigenze dei cittadini”. Questa la nota di Fabio Fucci Capogruppo della Lega al consiglio comunale di Pomezia e Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

Fratelli d’Italia

“Grazie alla sfiducia dei consiglieri di centrodestra e soprattutto di quelli del Partito Democratico, con Pomezia crolla l’ultima roccaforte grillina nel Lazio. Determinanti per far cadere l’amministrazione pentastellata le firme del PD. Ora dopo questo episodio, dopo la rottura a livello nazionale tra Conte e Letta, dopo il mancato accordo per la Regione Sicilia, ci aspettiamo che coerentemente avvenga altrettanto anche per la Regione Lazio, che è ormai l’unico ente dove è rimasto in piedi l’accordo PD-M5S. Un’anomalia ingiustificabile che è l’ennesima rappresentazione plastica di come Zingaretti, pur di conservare la poltrona, stia continuando a tenere in vita la maggioranza giallo-rossa, in barba agli indirizzi politici nazionali”. A dichiararlo in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonello Aurigemma.

Partito Democratico

Questa la nota del Partito Democratico di Pomezia. “Ieri mattina il Capogruppo Stefano Mengozzi e il Consigliere Paolo Zanin, insieme ad altri 11 consiglieri comunali, si sono dimessi determinando così la fine anticipata dell’amministrazione Zuccala. Un epilogo annunciato da una crisi della maggioranza che va avanti da troppo tempo: negli anni abbiamo assistito a svariate dimissioni, tra cui quella di un Assessore che sono culminate con gli ultimi quattro Consigliari che hanno dato vita a Pomezia Attiva. Si scioglie, dunque, il consiglio comunale. Un luogo, quest’ultimo, che da troppo tempo ha smesso di essere luogo di confronto e di democrazia è trasformato in luogo di sola comunicazione da parte di una Amministrazione chiusa in sé stessa e incapace di governare, che negli anni ha rinunciato al confronto con la città. Non è stato comunque semplice arrivare a questa decisione. Per la seconda volta in 10 anni, l’arroganza di un Sindaco e del suo giglio magico tradisce la fiducia che le cittadine e i cittadini di Pomezia avevano riposto”.

“Come Partito Democratico ci sentiamo di ringraziare i consiglieri Mengozzi e Zanin per la coerenza e il coraggio. Con l’arrivo del commissario si apre di fatto una fase delicata che ci accompagnerà alle elezioni. In questi mesi abbiamo lavorato per rinnovare la nostra classe dirigente e prepararci alla sfida, avendo come unico obiettivo il benessere della nostra città. Abbiamo un’enorme responsabilità: dopo 10 anni Pomezia merita un’amministrazione all’altezza della sfida di cambiamento che i cittadini hanno espresso nelle urne. Questa volta, ad intercettarla, dovrà essere un Partito Democratico nuovo, forte e in grado di essere perno di una coalizione ampia che rappresenti le diverse anime della città”.

Italia Viva “La sfiducia al sindaco Zuccala’ di Pomezia, anche da parte di alcuni esponenti della sua maggioranza, rappresenta l’ennesima certificazione del fallimento, a tutti i livelli, del progetto del Movimento 5 stelle. Come in tutte le esperienze grilline della provincia di Roma, l’Amministrazione di Pomezia si è dimostrata incapace di affrontare le problematiche reali della Città, ad iniziare dalla vergognosa situazione di ECOX dove le 8000 tonnellate di rifiuto bruciato giacciono a terra da quasi 7 anni. Siamo quindi giunti all’unico epilogo possibile”. “Italia Viva a Pomezia ha attivato da mesi un dialogo con le forze di opposizione al Movimento 5 Stelle nel tentativo di costruire una proposta politica seria, concreta e realizzabile.

Sarà un percorso che ci vedrà passare attraverso le elezioni politiche e le elezioni regionali ma sempre con un obiettivo chiaro: una proposta seria per una Amministrazione seria.”

Lo dichiarano in una nota i coordinatori della Provincia di Roma di Italia Viva Luca Andreassi e Ileana Piazzoni, quest’ultima anche candidata al Senato nel collegio uninominale della zona.

Movimento 5 Stelle

Ieri avevamo pubblicato il commento a caldo del Sindaco Zuccalà subito dopo aver appreso la notizia della caduta della sua Amministrazione. Di seguito invece il commento del gruppo del M5S della Regione Lazio.

“La nostra solidarietà al sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà che oggi, senza alcun senso di responsabilità da parte di chi ha tradito gli impegni presi con i cittadini, è stato sfiduciato attraverso un ignobile giochetto di palazzo. I quattro fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle che hanno provocato la fine di un’Amministrazione virtuosa, alleandosi con centro-destra e Partito Democratico, lo hanno fatto nel peggiore dei modi: nelle segrete stanze di un notaio, senza passare attraverso il confronto democratico in Consiglio comunale“.

“De Zanni, Conficconi, Piumarta e Mercuri hanno abbandonato i cittadini di Pomezia per opportunismo, ambizione, probabili accordi elettorali con quegli stessi partiti dai quali si sono fatti strumentalizzare e questo dimostra tutta la loro inaffidabilità politica. A questi signori degli accordi sotterranei va ribadito che il danno maggiore lo hanno fatto alla città che, in nove anni di Amministrazione a guida M5S, è risorta e che ora vedrà il blocco di molti lavori che si sarebbero dovuti realizzare nei prossimi mesi e nuovi fondi dal PNRR. Siamo certi che i cittadini sapranno da che parte stare quando si andrà alle urne”.