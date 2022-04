Pomezia, cambia la viabilità: aperta la rotatoria all’altezza dell’hotel Selene

È stata aperta questa mattina alle 9:00 la rotatoria costruita all’uscita del sottopasso di via Pontina, all’altezza dell’hotel Selene, a Pomezia.

I lavori del primo di tre step che dovrebbe consentire di ridurre il traffico nell’area del ‘bivio’ di Pomezia iniziarono tre mesi fa, il 10 gennaio. A spiegarne l’importanza, quel giorno, l’assessore Luca Tovalieri. Il prossimo step dovrebbe essere la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso e via dei Castelli Romani (altezza ASL) e la costruzione di una seconda rotatoria lungo l’arteria, già in corso di realizzazione.

Ecco le parole dell’assessore al momento dell’inizio dei lavori, a gennaio. «Un intervento urbanistico importante che ci consente di aumentare i servizi offerti ai nostri cittadini decongestionando il traffico veicolare nella zona ed ampliando il perimetro urbano».

Su via Pontina Vecchia a breve nascerà un nuovo centro commerciale e migliorare la viabilità era fondamentale.

«Il miglioramento del Comparto D è strategico per la crescita della nostra Città in termini di servizi e viabilità. La nuova strada di collegamento verso la ASL e la realizzazione della rotatoria al bivio già in fase di autorizzazione Regionale, renderanno il traffico più fluido e ordinato». Queste invece le parole il Sindaco Adriano Zuccalà sempre in occasione dell’inizio dei lavori.