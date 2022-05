Pomezia candidata al premio “PA sostenibile e resiliente 2022”

Il Comune di Pomezia è tra gli 8 candidati al Premio “PA sostenibile e resiliente 2022” nella sezione COMUNICARE la sostenibilità del FORUM PA 2022 in programma dal 14 al 17 giugno. L’obiettivo della manifestazione è quello di premiare e valorizzare soluzioni che puntano a comunicare, all’interno delle pubbliche amministrazioni e verso la cittadinanza, gli obiettivi di sostenibilità e le azioni messe in atto dall’organizzazione per raggiungerli. Pomezia partecipa con il progetto “SOS Polizia locale su App Municipium per persone sorde”: un servizio, avviato a maggio 2021, di pronto intervento della Polizia Locale di Pomezia per emergenze stradali e di viabilità dedicato alle persone sorde e con problemi di udito che, con un semplice clic, possono contattare la sala operativa e segnalare la loro posizione.