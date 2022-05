Pomezia, il Comune celebra i 31 anni della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Ricorre oggi il 31° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un’occasione volta a sensibilizzare la cittadinanza e a rinnovare l’attenzione verso politiche che garantiscano la piena attuazione dei principi della Convenzione ONU.

La campagna Unicef Diritti in Comune a Pomezia

Il Comune di Pomezia ha aderito all’iniziativa, intitolata “Diritti in comune“, lanciata da Unicef per l’appunto e in collaborazione con Anci, e questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza sarà avvolta da luci blu per rendere visibile la testimonianza della condivisione.

Le iniziative nelle scuole

Nelle scuole del territorio verranno distribuiti materiali informativi sulla Convenzione e il passaporto dei diritti dei ragazzi che, anche nei prossimi giorni, saranno sollecitati a riflessioni e approfondimenti. Flyer verranno affissi negli uffici comunali e distribuiti a Giunta e Consiglio Comunale. Gesti simbolici ma importanti che diffondono la conoscenza dei diritti dei bambini e dei ragazzi fra i cittadini e rinnovano l’impegno della nostra amministrazione per garantire l’attuazione della Convenzione ONU.