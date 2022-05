Pomezia, cerca di rubare una macchina ma il proprietario era accanto: arrestato 39enne

Munito di guanti neri per non lasciare tracce, un marsupio con dentro tutti gli attrezzi per scassinare l’auto e i cavi per metterla in moto. L’uomo, 39 anni, aveva già organizzato tutto. Qualcosa però è andato storto. Il rapinatore avvicinandosi all’auto, parcheggiata in via Pellico, non si è accorto che non troppo distante da lui un uomo lo stava già osservando. Quell’uomo era proprio il proprietario della macchina che, prontamente, ha allertato i Carabinieri.

Arresto per tentata rapina

Il proprietario è riuscito a capire subito le intenzioni dell’uomo. Lucidamente ha chiamato il 112 e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia sono arrivati dopo pochissimo. L’immediato arrivo degli agenti ha permesso di bloccarlo poco distante da dove ha cercato di rubare l’auto. I Carabinieri, trovandolo con tutti gli attrezzi utili per il furto l’hanno arrestato.

“L’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso il carcere Regina Coeli. Al termine dell’udienza, dinanzi al Tribunale di Velletri, l’arresto è stato convalidato”.