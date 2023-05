Pomezia, cercasi muratori, manovali e corrieri: ecco a chi rivolgersi

Nuove opportunità di lavoro a Pomezia, dove un’importante società nel settore edile sta cercando operai. La ricerca al momento è indirizzata verso due figure, una con esperienza e una da formare. Per la prima non vengono fissati limiti di età, mentre per la seconda è importante avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Annunci di lavoro a Pomezia

Ecco di seguito l’annuncio fornito dalla società per la prima posizione. “Azienda di ristrutturazioni edilizie con sede a Pomezia ricerca muratore con esperienza decennale nel settore edile. Il candidato deve essere automunito. Contatti: 3516681898 – amministrazione@fire-bolt.it“

Questo invece l’annuncio per la seconda posizione aperta. “Azienda di ristrutturazioni edilizie con sede a Pomezia è alla ricerca di un manovale di età tra i 18 e i 29 anni, che non abbia mai avuto contratti a tempo indeterminato. Il candidato deve essere automunito. Contatti: 3516681898 – amministrazione@fire-bolt.it“

Gli altri annunci

Proprio nei giorni scorsi sono stati pubblicati incessanti annunci di lavoro da parte di un’altra azienda, che cerca invece corrieri sempre nella zona di Pomezia. Vengono ricercate 30 figure che ricoprano i ruoli di autista e corriere. Requisito indispensabile è il possesso della patente B da almeno 2 anni. Ci sono anche opportunità di essere selezionati per svolgere mansioni all’interno del centro di logistica, con sede a Pomezia. Requisito preferenziale è quindi la residenza a Pomezia o zone limitrofe.

Altro titolo preferenziale, ma non obbligatorio, è l’esperienza come driver o autista e nella conduzione di furgoni e/o veicoli leggeri, oltre alla conoscenza del territorio e la capacità di muoversi con destrezza nelle tratte di percorrenza. richiesta anche la disponibilità a a lavorare su turni e il weekend. Per potersi candidare e avere tutte le informazioni nel dettaglio riguardo i posti di lavoro offerti, occorre andare sul sito dell’agenzia che cura le assunzioni, dove si potrà anche compilare il form, CLICCANDO QUI.