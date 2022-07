Pomezia, chiuso il cancello in Via Giamaica: la strada è stata interdetta al traffico

E’ stato chiuso il cancello su Via Giamaica, la strada che collega Via Pontina Vecchia a Via dei Castelli Romani, a Pomezia. La strada, pur malridotta e che costeggia peraltro un centro sportivo nonché diverse aziende, era percorsa quotidianamente da decine di automobilisti e consentiva di alleggerire il traffico su Via di Castelli Romani. Al momento non sono noti i motivi della chiusura del cancello che finora era sempre rimasto aperto. Come alternativa, al momento, è disponibile la nuova strada di collegamento aperta in corrispondenza del nuovo centro commerciale inaugurato pochi mesi fa.