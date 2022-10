Pomezia compie 83 anni: celebrata la ricorrenza

Pomezia compie 83 anni: la sua inaugurazione, avvenuta il 29 ottobre 1939, è stata celebrata questa mattina in città alla presenza di un folto numero di persone comuni e rappresentati di associazioni locali. Il Commissario straordinario Giancarlo Dionisi e una rappresentanza della Polizia Locale hanno reso omaggio al monumento dei Coloni fondatori insieme all’Associazione Coloni Pomezia con la deposizione di una corona di alloro, alla presenza delle autorità militari cittadine.

Le parole del Commissario Straordinario

“Rievocare e festeggiare l’Inaugurazione della Città è un’occasione per promuovere il ricordo delle radici storiche e il valore dell’identità civica tra cittadini, realtà associative e istituzioni locali – dichiara il Viceprefetto Dionisi – La giovane Pomezia racchiude in sé tanti elementi dell’evoluzione storica della Nazione. L’antichità preromana legata al mito di Enea e alla Città di Lavinium, il Borgo di Pratica e il suo passato medievale, la “Città Nuova” degli anni Trenta del Novecento e, nel secondo dopo-guerra, il luogo eletto dal cosiddetto boom industriale. Da sempre, dunque, “luogo d’approdo”, un luogo in cui storie eterogenee e diverse culture hanno trovato e trovano accoglienza. Un territorio che non ha mai perso la sua impronta di modernità e che dà prova continua di sperimentazione e ingegno. Una vivacità imprenditoriale, culturale e associativa che ho potuto apprezzare, seppur in un brevissimo lasso di tempo, e che con il mio incarico intendo continuare a promuovere con orgoglio”.