Pomezia, consiglio comunale ad “alta tensione”: 24 punti in discussione

Fissato per martedì prossimo un consiglio comunale molto importante a Pomezia. Ben 24 i punti all’ordine del giorno in discussione, il che lascia presupporre ad una lunga seduta. Tanti, tantissimi i temi caldi che saranno dibattuti: vediamo quali.

Il Comune di Pomezia ha reso nota la convocazione ordinaria del Consiglio Comunale in adunanza pubblica di prima convocazione fissata per martedì prossimo, 19 marzo 2024. Nel corso della seduta, secondo quanto si apprende, verranno portati in discussione numerosi punti all’ordine del giorno, ben 24 stando al documento postato online dall’Ente. Il Consiglio avrà luogo presso la sala consiliare di Piazza Indipendenza 8. L’orario di inizio è fissato per le 9.30.

I temi in discussione

Ma di cosa si parlerà? Praticamente di tutti (o quasi) i temi caldi dell’ultimo periodo in città, a partire dalla crisi politica che ha investito la maggioranza, con le dimissioni di tre assessori (tra cui il Vicesindaco, poi rimpiazzato) e il cambio di casacca di alcuni consiglieri. Quindi si tornerà a discutere della questione dell’acquisto dell’immobile di Via dei Castelli Romani nonché del borgo di Pratica di Mare.

Ma ci saranno anche altri punti molto interessanti (tra i più attivi nel presentare interrogazioni Giacomo Castro, di Valore Civico, ndr): dalle casette dell’acqua ormai fuori uso da settimane, alla tutela di Tor Maggiore, fino all’inceneritore di prossima realizzazione a Santa Palomba. Non ultimo il focus sul consorzio sociale di Ardea – Pomezia, l’ampliamento degli orari per la biblioteca comunale, Eco-X e il destino dell’area dell’ex eco-mostro di Torvaianica.

L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno

Di seguito l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno in programma per il consiglio comunale di martedì 19 marzo 2024 a Pomezia. La seduta sarà visibile anche online in streaming sul sito del Comune di Pomezia (il link sarà pubblicato a ridosso dell’inizio dell’assemblea).