Pomezia, costituito il Comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario Nazionale PD

Primi movimenti ufficiali in casa PD, in vista della scelta del nuovo Segretario Nazionale del partito, si è costituito, anche a Pomezia , il Comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini. Il Referente del Comitato è Mario De Fusco, membro della Segreteria e del Direttivo del Circolo PD Pomezia-Torvaianica.

“Con la sua guida sicuramente – proseguono dal Comitato – costruiremo un partito democratico aperto e vincente, capace di rappresentare le migliori esperienze del progressismo europeo. Concordiamo con le parole del candidato alla Segreteria Nazionale quando sostiene che il nostro compito è far tornare ad essere il PD un grande partito del popolo, radicato nella società, a vocazione maggioritaria, perno di un nuovo centrosinistra capace di battere la destra nelle urne alle prossime elezioni. Riportare il Pd al Governo ed essere riferimento anche per la famiglia socialista e democratica europea“.

L’individuazione del nuovo Segretario avverrà in fasi distinte. Nei Circoli PD del Lazio si voterà tra il 3 e il 19 febbraio 2023, dove potranno partecipare solamente i tesserati per delineare i due candidati che otterranno il maggior numero di voti.

Le votazioni nel Circolo PD Pomezia-Torvaianica, conseguenti alla presentazione delle mozioni in favore dei rispettivi candidati alla carica di Segretario Nazionale, si terranno sabato 18 febbraio 2023. Tutti gli iscritti al Circolo sono invitati a partecipare all’importante Congresso. Successivamente, il 26 febbraio, si svolgeranno le primarie aperte a tutti e saranno poi i delegati, nominati in maniera proporzionale dalle liste dei vari candidati in base ai voti presi da questi, a eleggere durante il Congresso conclusivo il nuovo Segretario Nazionale.