Pomezia, crollo del muro esterno a scuola, studenti occupano il liceo Picasso: “Città Metropolitana deve ascoltarci” (FOTO)

Liceo Picasso di Pomezia occupato dagli studenti. Dopo il crollo di un muro esterno avvenuto venerdì scorso, e l’annuncio di uno sciopero studentesco previsto proprio per oggi, i ragazzi hanno deciso di occupare la struttura. Gli studenti fanno sapere che l’iniziativa punta a mandare un messaggio forte alla Città Metropolitana per avere risposte chiare soprattutto sul fronte della sicurezza. Sul posto sono arrivati i Carabinieri.

Studenti in protesta

In questo momento gli studenti sono i trattativa con i carabinieri. Hanno esposto uno striscione, con il quale annunciano l’occupazione della scuola. La motivazione è la poca sicurezza della struttura. “Da anni lamentiamo problemi strutturali, ma nessuno ci ascolta. Stanno aspettando che accada qualcosa di grave? Venerdì solo per miracolo il muro crollato non ha provocato feriti”.

Ironicamente, i ragazzi hanno stampato dei biglietti, sulla falsariga dei quelli di Vivo concerti, per il tour dell’occupazione. “Almeno mostriamo le condizioni della nostra scuola. Vogliamo far capire come siamo costretti a far lezione. Vediamo chi vorrebbe stare al nostro posto”, dicono.